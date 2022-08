O mais novo zagueiro do Internacional-RS foi oficialmente apresentado na quinta-feira (dia 18). Contratado após trajetória pelo Barcelona-ESP, o barramansense Igor Gomes concedeu sua primeira entrevista como atleta do clube gaúcho.

Diante dos microfones, o atleta revelado pelo Volta Redonda compartilhou sua ambição por grandes feitos com a camisa do Inter. “A expectativa é a melhor possível. Fiz o caminho inverso, saí muito jovem do Brasil, e não tive a oportunidade de jogar profissionalmente aqui. Voltando agora e atuando pela equipe principal, é muito importante. E em um campeonato muito importante, como é o Brasileiro. Minha expectativa é a melhor possível para esse segundo semestre”, afirmou.

Diretor executivo do Inter, William Thomas foi o responsável por apresentar Igor para torcida e imprensa. Contratado, de maneira definitiva, até o dia 31 de dezembro de 2023, o zagueiro teve suas qualidades sublinhadas pelo dirigente, que também destacou o perfil comprometido e profissional do reforço. Gomes, vale lembrar, foi negociado com o futebol europeu após se destacar com a camisa do Voltaço.

“Um atleta jovem, que se destacou na Copa São Paulo, há três anos, pelo Volta Redonda. Após a competição, ele foi disputado, digamos assim, por grandes equipes do cenário nacional e também internacional. E acabou, logo em seguida, sendo transferido para o Barcelona-ESP. Em virtude de seu perfil e do biotipo, e pelas características técnicas e versatilidade, entendemos que era uma boa oportunidade para o Clube. As referências de comportamento e profissionalismo são muito boas”, disse William.

Igor acrescenta bastante repertório ao sistema defensivo colorado. Zagueiro nos últimos anos, ele surgiu como lateral-direito, e revela estar à disposição para ajudar na função que for mais conveniente para a comissão técnica. Além disso, o jogador também disse estar recuperado das lesões que lhe impediram mais minutos dentro de campo nos últimos anos.

“Joguei bastante tempo, quando comecei, de lateral. Mas chegou um período em que tive essa função de zagueiro, e me adaptei bem. É uma posição que gosto de jogar. Não tenho preferência. Tenho a versatilidade de jogar em ambas, e o importante é estar apto para ajudar a equipe, seja lá em qual posição. Estou bem fisicamente. Tive essas lesões que me atrapalharam um pouco no Barcelona, mas hoje em dia me encontro muito bem”, comentou.

O novo camisa 21 do Inter também elencou suas principais valências, falou do primeiro contato que teve com Rodrigo Moledo e Gabriel Mercado, zagueiros mais experientes do elenco colorado, celebrou a oportunidade de defender o Internacional e confidenciou os aprendizados que acumulou durante o período que viveu na Espanha.

Confira as aspas:

“É uma oportunidade muito boa. Estou muito feliz e contente de estar podendo representar essa grande equipe, que é o Internacional. Um time que já ganhou diversos títulos, e tenho esse prazer enorme de estar podendo representar essa camisa. Muito feliz. Pude representar um grande clube na Europa, e voltei para o Brasil para estar vestindo uma grande camisa, que é a do Inter.”

“Pra mim, na verdade, foi um período muito difícil. Um atleta jovem, ter essas lesões… atrapalha um pouco. Mas tive que manter a cabeça no lugar. Ninguém gosta de se lesionar, ainda mais em um clube grande, com oportunidades de subir para o primeiro time, nessa transição. Mas segui focado. Serviu, também, como experiência. Me torna um jogador mais experiente, tanto mentalmente quanto como pessoa.”

“Sou um zagueiro que gosta muito de sair com passe, com bola. Sou muito rápido, também tenho bola aérea. Se tem zagueiro raçudo aqui, chegou mais um. Estou aqui para ajudar o time, o Internacional tem zagueiros muito experientes, e eu busco aprender o máximo com eles. Para mim, é um privilégio ter esses dois (Gabriel Mercado e Rodrigo Moledo) como referência da posição. Fico feliz de estar no mesmo grupo que eles, de estar aprendendo a cada dia.”

Foto: Ricardo Duarte