A Transporte Excelsior recebeu agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na terça-feira (dia 30), para uma palestra de conscientização no trânsito. Realizada em escolas, igrejas e empresas, a abordagem também ocorre em veículos com o objetivo de alertar condutor e passageiros sobre o comportamento seguro e adequado nas estradas.

Cerca de 30 pessoas participaram do evento, que contou com a explicação de dados de acidentes de trânsito dos últimos anos. Segundo Lorrana França, agente da PRF, o intuito principal da atividade é prevenir acidentes.

“Para gente que faz parte da Polícia Rodoviária Federal, é muito gratificante trazer assuntos de educação no trânsito e de gestão emocional. Não é um assunto muito falado nas campanhas educativas, mas é um assunto muito importante para os motoristas que passam muito tempo nas estradas e têm muitos problemas”, afirmou.

De acordo com dados do Observatório Nacional de Segurança Viária, a falha humana é a principal causa dos acidentes com mortes em rodovias federais, os quais custaram R$ 36 bilhões por ano desde a criação do Código Brasileiro de Trânsito (CTB). Nesse sentido, os agentes reforçaram a importância de praticar a direção defensiva e cumprir o tempo de descanso. O CTB prevê, em seu artigo 67-C, a necessidade de descansar por 11 horas, no mínimo, a cada período de 24 horas.

O agente Raul Monteiro falou sobre a experiência de realizar a ação na transportadora. “O objetivo de difundir o conhecimento sobre os cuidados no trânsito foi atingido na palestra de hoje. As campanhas de conscientização têm ajudado desde 2012, quando foram intensificadas com o intuito de diminuir os índices de morte e acidentes. Nesse momento, enxergamos que apenas as mudanças nas leis não seriam suficientes para conter os números negativos”, declarou.

Os policiais Shilton Thompson e Enéas Paes comentaram o acolhimento dos colaboradores. “A gente se sente bem atendido e bem recepcionado pela equipe da Transporte Excelsior e pelos motoristas. Eu acredito que todo mundo tenha saído daqui aprendendo realmente a maneira correta de se dirigir e de se conhecer emocionalmente. A gente se sente bem confortável de conversar e de passar nossas experiências para eles”, contou Shilton. “Além do ambiente adequado, pudemos observar a atenção dos participantes na palestra e na dinâmica com o bafômetro. Em comparação com atividades em outros lugares, essa foi a mais produtiva”, finalizou Enéas.