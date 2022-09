A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), firmou parceria com a OAB/VR (Ordem dos Advogados do Brasil) e a 93ª DP (Delegacia de Polícia Civil) para a criação do “Espaço da Advocacia”, nas dependências da delegacia, no bairro Aterrado. O local foi inaugurado nessa terça-feira (dia 30).

A iniciativa vai oferecer as ferramentas necessárias para que os advogados possam atender os clientes com mais conforto e de forma humanizada para garantir a todos uma defesa justa. No local, serão disponibilizados computadores para os profissionais.

O secretário Municipal de Ordem Pública, o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, afirmou que o prefeito Antonio Francisco Neto deu apoio total a implantação do “Espaço dos Advogados”, que é mais uma parceria firmada pelo governo municipal na área de segurança pública, assim como o fortalecimento das instituições.

“Estamos felizes por participar desse importante projeto, através da cessão da infraestrutura, pois vemos a 93ª DP fazendo a política de aproximação com a sociedade. Este é o terceiro espaço criado nesse sentido, a delegacia já conta com o Núcleo de Atendimento ao Idoso (Nuai) e o Espaço Infantil e agora tem um lugar para o atendimento dos advogados”, lembrou o secretário.

Durante a inauguração do espaço, Luiz Henrique e o delegado titular da 93ª DP, Luiz Jorge Rodriguez, receberam da presidente da OAB/VR Carolina Patitucci, uma Menção Honrosa pela “exímia contribuição para construção do ‘Espaço da Advocacia’ na 93ª DP”.

