Pinheiral recebe o Instituto Canarinhos de Sergipe (INCASE), em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil, com apresentações da Orquestra Villa Lobos nas escolas da rede municipal no período de 05 a 09 de setembro, além de uma apresentação especial no dia 07 de setembro na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, às 18 horas. A orquestra é regida pelo Maestro Carlos Magno, de Pinheiral, que atualmente vive em Sergipe. O evento é uma parceria da Prefeitura de Pinheiral por meio da Secretaria Municipal de Educação com o instituto.

De acordo com o secretário de Educação, Fernando Cabral, a orquestra é formada por alunos da Rede Municipal de Sergipe e possui como integrantes portadores de necessidades especiais como Síndrome de Down e autismo.

“Acredito que essa parceria irá despertar dentro do município uma necessidade que a gente já vem buscando há algum tempo de desenvolver um coral ou uma banda e ainda colocar em pauta o trabalho da inclusão. Então isso vai de certa forma nos ajudar muito na busca da construção desse trabalho. Já temos uma fanfarra e um coral que está em construção e a parceria com o Instituto vai fortalecer esse trabalho e certamente vamos colher muitos frutos”, ressaltou o secretário.

Programação:

05/09 – Segunda-feira

08h – Escola E. M. Alzira Vargas do Amaral Peixoto

10h – Centro Municipal de Ensino Roberto Silveira

14h – Escola E. M. Alzira Vargas do Amaral Peixoto

16h – Centro Municipal de Ensino Roberto Silveira

19:30h – Centro Municipal de Ensino Roberto Silveira

06/09 – Terça-feira

08h – Escola Municipal Maria do Carmo Fadul Ferreira

10h – Escola Municipal Paulo Freire

14h – Escola Municipal Profa. Domingas Alves Ferreira/ Escola E. M. Manoel Teixeira Campos Júnior

07/09 – Quarta-feira

18h – Paróquia Nossa Senhora da Conceição

08/09 – Quinta-feira

08h – Escola Municipal Rosa Conceição Guedes / Escola Municipal Três Poços (Ginásio Poliesportivo do Parque Maíra)

14h – Escola Municipal Miguel Barbosa Júnior / Escola E. M. Cel. Laudelino Alexandre da Silva

Foto: Reprodução