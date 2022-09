A Prefeitura de Barra Mansa, em parceria com a Fundação Cultura (FCBM), realizou neste final de semana, dias 02, 03 e 04, o Circuito da Cerveja Artesanal – Edição Rock in Blues. O evento atraiu centenas de pessoas no Corredor Cultural, ao lado do Palácio Barão de Guapy, no Centro.

Com entrada gratuita, a festa foi idealizada para toda a família e contou com dezenas de torneiras de cerveja artesanal, feira de venda de discos, food trucks e espaço com atrações para a criançada. Além disso, muita música com shows ao vivo.

Na sexta-feira, o evento ficou por conta da banda Hollywood & Classics; no sábado, o som ficou por conta da Rock Vinil Party, com diversos DJs tocando clássicos do rock em vinil, além do show com a banda HandMade Rock. No domingo, as atrações começaram mais cedo. O almoço coktou com show de Julinho Marassi e Gutemberg e, para fechar a noite com chave de ouro, a banda Love Myself.

Quem aprovou o evento foi Wellington Calixto, de 25 anos. Morador do bairro São Francisco de Assis, ele foi com a turma de amigos curtir o show de encerramento da banda Love Myself. “Estamos adorando os últimos meses em que a cidade vem investindo em opções de lazer para todos os gostos. O Corredor Cultural já está sendo um local recorrente nos encontros com os amigos para poder ouvir música boa e beber uma cerveja”.

O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, mostrou-se satisfeito com a realização de mais um grande evento no Corredor Cultural. “Este espaço foi projetado para acolher as mais diversas atividades culturais e conseguimos observar que está sendo bem recebido pelos moradores. Isso nos traz muita felicidade em poder receber empreendimentos de lazer associados a valores culturais como a tradição da cerveja artesanal”, comentou Bravo.

Fotos: Paulo Dimas