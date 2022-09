O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro indeferiu o pedido de registro de candidatura de Inês Pandeló (PT). A petista pretendia concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). A decisão ocorreu por unanimidade entre o colegiado do TRE.

Outro político que também teve registro de candidatura negado pelo Tribunal Regional Eleitoral foi Waldeck Carneiro (PSB). Waldeck pretendia concorrer como deputado federal, mas teve o pedido indeferido em razão da rejeição pelo TCE das contas de sua gestão à frente da Secretaria de Educação de Niterói, em 2013.

“Apesar de não ter sido protocolado qualquer pedido de impugnação contra a nossa candidatura e, ainda, apesar de o Ministério Público, após ter sido formalmente consultado pela eminente relatora no TRE-RJ, ter se manifestado textualmente a favor do registro da nossa candidatura, a ilustre magistrada, ainda assim, decidiu por seu indeferimento. Já estamos adotando as medidas recursais cabíveis. Seguimos firmes na campanha, sempre confiantes na Justiça”, diz trecho da nota enviada pela assessoria do candidato.

Também em nota, a assessoria de Inês Pandeló disse estar tomando todas as medidas cabíveis para recorrer da decisão. “Isto é normal no processo e já estávamos imaginando que poderia acontecer. Era algo previsível, mas a campanha continua”, ressaltou.

Foto: Reprodução/Alerj