Faltando dois jogos para o final da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda depende somente de si para conquistar o acesso à Série B. Isso porque com o empate por 3 a 3 diante do Mirassol-SP na noite desse domingo (dia 11), no estádio José Maria de Campos, o Esquadrão de Aço está a dois pontos do G2 e, caso vença os próximos dois jogos, conquistará o acesso independentemente dos demais resultados do grupo.

O comandante do Voltaço, Rogério Corrêa, destacou a importância do ponto conquistado fora de casa e exaltou o espírito de garra da equipe que buscou, por três vezes, o empate. “Muito importante para continuarmos firme na briga pelo acesso. Mostramos o nosso poder de reação em um jogo dificílimo, onde a melhor equipe da competição, jogando em casa, poderia sacramentar a sua classificação. O nosso time sempre tem esse espírito de não desistir nunca e essa foi a nossa maior qualidade para chegarmos até aqui. Agora vamos para esses dois jogos decisivos dependendo só da gente mesmo e isso nos tranquiliza um pouco mais”, destacou.

O Volta Redonda está na terceira colocação do grupo B com quatro pontos ganhos, dois a menos que o vice-líder Botafogo-SP e a quatro do líder Mirassol-SP. A próxima partida do Esquadrão de Aço pela Série C será diante da Aparecidense-GO, sábado (dia 17), às 15h, no estádio Anibal Batista Toledo.

Foco na Copa Rio

A delegação tricolor está retornando de viagem nesta segunda-feira (dia 12), com chegada prevista para o final da tarde. Com isso, apenas os atletas não relacionados para a partida irão realizar um treinamento no CT Oscar Cardoso.

Já na manhã de terça-feira (dia 13) está previsto um treinamento com todo o elenco no CT Oscar Cardoso, encerrando a preparação para o jogo diante do Paduano. Após o almoço, o elenco tricolor seguirá viagem para o Rio de Janeiro, onde ficará concentrado para a partida.

Antes de mais uma partida decisiva pela Série C, o Volta Redonda terá o primeiro jogo das quartas de final da Copa Rio 2022 diante do Paduano, quarta-feira (dia 14), às 15h, em Moça Bonita.

Divulgação VRFC