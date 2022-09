Um acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira (dia 15), na Rodovia Presidente Dutra, fez uma vítima fatal e ainda deixou uma pessoa ferida, em Piraí. O fato ocorreu por volta das 6h40, na altura do Km 253.

No local, a Polícia Rodoviária Federal averiguou que um veículo GM/ASTRA, com placas de Valença, saiu da pista, colidindo contra uma árvore e capotando em seguida, tendo o condutor, de 19 anos, vindo a óbito. O passageiro foi socorrido com ferimentos para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Ambos os ocupantes do veículo são soldados da AMAN e nenhum dos dois possui CNH.

Segundo a PRF, eles estariam se deslocando para assumir o serviço na AMAN,em Resende. Devido ao veículo ter ficado imobilizado fora da pista, não houve congestionamento ou reflexo no fluxo do trânsito no local.

Foto: Divulgação PRF