Sextou com muita cerveja gelada, pois a primeira edição da Expo Rio Cervejeiro, na Praça Paris, na Glória, começa nesta sexta-feira (dia 16). O evento, que tem o apoio da Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, (Setur-RJ), segue até domingo (dia 18), sempre das 14h às 22h.

Com curadoria do mestre cervejeiro Leonardo Botto, o evento visa fortalecer o mercado da cerveja nos municípios do interior através do turismo cervejeiro. Participarão, em sua maioria, cervejarias de pequeno e médio porte. Ao todo, estarão reunidas 60 cervejarias, sendo 16 da capital e 44 do interior.

“Para nós que somos do interior é muito importante ter essa oportunidade de descer a serra, de ter esse contato direto com os clientes que ficam mais distantes de nossa fábrica”, explica Flávio de Oliveira Marques, produtor da cerveja Penélope de Penedo.

A Expo Rio Cervejeiro terá entrada social, mediante a entrega de um quilo de alimento não perecível. O evento vai contar com uma série de atrações, como shows de samba, rock, blues e pagode, além de DJs nos intervalos. Haverá ainda intervenções culturais, palestras com grandes nomes do mundo cervejeiro e um talk show sobre a história da cerveja no mundo.

“É um evento inovador que além de trazer cultura, dá destaque às cervejarias do nosso estado, que tem mais de 85% delas em municípios do interior. Na maioria dos casos, as cervejarias de pequeno porte são conhecidas apenas nas suas regiões, por isso a importância do evento”, conta o mestre cervejeiro Leonardo Botto.

Na programação, também será apresentado o calendário de eventos de 2023, desenvolvido pela Prefeitura de Teresópolis, capital do lúpulo, em parceria com a Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, para oferecer outras ações de promoção da cultura cervejeira.

O estado do Rio de Janeiro está em sétimo lugar em relação ao número de cervejarias registradas no país, com 38% dos municípios com ao menos uma cervejaria, de acordo com o Anuário da Cerveja publicado pelo Ministério da Agricultura.

Guia para cervejeiros

A Secretaria de Estado de Turismo e a TurisRio lançaram em junho, durante a quarta edição da Oktoberfest Petrópolis, o Guia dos Bares e Fábricas das Cervejarias Artesanais do Estado do Rio de Janeiro.

O catálogo traz 110 bares e fábricas de cervejarias artesanais cadastradas de 29 municípios do estado. Nele o usuário encontra informações de endereço, telefone, horário de funcionamento, e-mail, Instagram, links para o site e visualização do endereço no google maps. Mostra também se o estabelecimento tem wi-fi ou é pet friendly.

O guia está disponível em hotéis e agências de viagens.