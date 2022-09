Durante ação de fiscalização de combate ao narcotráfico, a equipe da Polícia Rodoviária Federal flagrou, nesta quarta-feira (dia 21), um casal com maconha na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. O fato ocorreu por volta das 1u horas, no km 227, no posto PRF de Caiçara. Os agentes abordaram um veículo com placas de Belo Horizonte/MG, de uma locadora, tendo como ocupantes um casal, a condutora de 28 anos e o passageiro de 36 anos.

Durante a abordagem, segundo a PRF, os policiais sentiram forte cheiro característico de maconha vindo do interior do veículo. Ao realizarem revista, os agentes encontraram na bolsa da mulher uma bucha de maconha, com peso aproximado de 16g, e no bolso do passageiro outra bucha da mesma droga, com peso aprox. de 8g. Os dois admitiram serem usuários do entorpecente e disseram que o material encontrado seria para uso pessoal.

Diante dos fatos, foram lavrados Termos Circunstanciados de Ocorrência em desfavor de cada um deles, sendo enquadrados no artigo 28 da Lei 11.343/06 – porte de droga para consumo. A droga foi apreendida para posterior destruição e o casal liberado para seguir viagem.

Foto: Divulgação PRF