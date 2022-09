A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde desta quarta-feira (dia 21) mercadorias em descaminho em um ônibus que trafegava pela Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O fato ocorreu por volta das 14h30, na altura do km 336, em Engenheiro Passos.

Durante fiscalização de combate ao crime, os agentes da PRF abordaram o veículo da linha Guaíra/PR x Rio de Janeiro. Durante a fiscalização foi observado que havia diversas encomendas despachadas como mercadorias, sem passageiro responsável, tendo o motorista informado que as mercadorias eram levadas para a garagem da empresa no Rio de Janeiro, onde os destinatários iriam buscar as encomendas.

Os policiais tiveram a atenção voltada para uma das encomendas que era descrita na nota fiscal como um kit de embreagem para um veículo Gol, tendo sido remetida por uma empresa de Guaíra e tendo como destinatário uma pessoa física no Rio de Janeiro, com valor declarado de R$ 3.500. Suspeitando que o material transportado não seria o declarado, os policiais abriram a caixa encontrando no seu interior vários eletrônicos, sendo 17 aparelhos celulares e uma câmera de segurança.

Diante dos fatos, as mercadorias foram aprendidas juntamente com o documento de despacho da encomenda e a nota fiscal que a acompanhava declarando ser peça automotiva. Todo o material foi apresentado na 89ª DP (Resende), que ficará responsável por apurar e investigar o caso.

O valor total dos eletrônicos apreendidos foi avaliado em aproximadamente R$ 49 mil.

Cabe informar que descaminho é um crime de ordem tributária, definido como “iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada [no País], pela saída [do País] ou pelo consumo de mercadoria”.