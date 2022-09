Após empate por 1 a 1 no tempo normal, Volta Redonda vence o Paduano por 4 a 3 nos pênaltis e se classifica para a semifinal da Copa Rio 2022. O zagueiro Thomas Kayck marcou o gol do Voltaço no tempo normal e Keven igualou para os visitantes.

Na próxima fase, o adversário tricolor será o Americano, com os jogos marcados para outubro, dias 5 e 19.

Já pela Série C, o Esquadrão de Aço enfrenta o Botafogo-SP, domingo, dia 25, às 17h, no estádio Raulino de Oliveira, pela última rodada da segunda fase da competição.

O jogo

Precisando da vitória, o Volta Redonda iniciou pressionando e quase abriu o placar aos cinco minutos com o atacante Lelê, mas Lucão, com o pé, evitou o gol tricolor. Já os visitantes conseguiram assustar apenas aos 33 minutos com o atacante Santos, que invadiu a área e finalizou para grande defesa de Vinicius Dias. Porém, os primeiros 45 minutos terminaram sem gols.

No intervalo, o técnico Rogério Corrêa promoveu três substituições, colocando em campo o lateral-esquerdo Marcinho e os atacante Igor Bolt e Bruno Santos. Mudanças que já foram logo surtindo efeito. Igor Bolt fez boa jogada individual, driblou dois marcadores e tocou para Bruno Santos, que, de primeira, finalizou para defesa de Lucão.

De tanto pressionar, o Voltaço chegou ao gol aos 15 minutos com o zagueiro Thomas Kayck, que acertou o ângulo após chute da intermediária. Golaço!

Atrás no placar, o Paduano saiu em busca do empate e conseguiu igualar o marcador aos 30 minutos, com Keven. Com o 1 a 1, a vaga na semifinal da Copa Rio foi decidida nos pênaltis.

Pedrinho, Thomas Kayck, Igor Bolt e Bruno Santos marcaram para o Voltaço. Lyneker e Murilo chutaram para fora pelo lado do Paduano e o Volta Redonda venceu por 4 a 3, se classificando para a próxima fase da competição.

Foto: Divulgação VRFC