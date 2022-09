Uma operação da Polícia Militar realizada no sábado (dia 24), em Três Rios, resultou em um prejuízo na ordem de R$ 75 mil para o tráfico da cidade. Isso porque, na ação, foram apreendidos 1.340 pinos de cocaína, 244 tiras de maconha e 2.805 pedras de crack. O valor da mercadoria, segundo a PM, foi calculado com base no preço de cada embalagem dos entorpecentes.

A apreensão ocorreu no Morro da Pedreira, no bairro Vila Isabel. Ninguém foi preso.

Foto: Divulgação PM