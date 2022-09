Volta Redonda tem 380 câmeras de monitoramento em plena operação, em diversos bairros, de acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). O secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, vem acompanhando pessoalmente a instalação das novas câmeras, bem como os ajustes necessários para o funcionamento dos equipamentos, que vão alcançar toda a cidade.

“Atualmente estão funcionando 60 câmeras do tipo ‘dome’, que possuem zoom óptico, se movimentam por 360 graus e podem ser controladas de forma remota, por meio de uma central de videomonitoramento. Além disso, são 320 câmeras fixas, muitas delas em locais de grande movimento do comércio”, explicou o secretário.

Todos os bairros serão contemplados com novos equipamentos e cada local previsto para a instalação foi analisado, levando em conta o posicionamento, viabilidade, análise criminal e interesse público.

“Estamos com mais de uma equipe de trabalho em bairros diferentes e avançamos bastante com o monitoramento da cidade. As câmeras têm uma nova identidade visual e podem ser percebidas facilmente pelo cidadão. Vamos melhorar a segurança da cidade como um todo”, afirmou Luiz Henrique.

Fotos cedidas pela Semop.

Secom/PMVR