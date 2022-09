Uma viatura da Polícia Civil com dois agentes foi atingida por uma grade que se soltou da mureta na Rodovia Presidente Dutra na noite de segunda-feira (dia 26), em Barra Mansa. O acidente ocorreu na altura do KM 269 da pista sentido São Paulo, entre os bairros Boa Sorte e Monte Cristo. Na ocasião, os policiais retornavam para o município, após deixarem um preso no complexo penitenciário de Bangu, no Rio. Os agentes sofreram escoriações e o carro ficou danificado no para-choque e no vidro dianteiro.

Foto: Divulgação