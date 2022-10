O jovem casal detido na última terça-feira (dia 18) por suspeita de aplicar ‘golpe do PIX’ no comércio de Barra Mansa vai responder pelo crime de estelionato. De acordo com a Polícia Civil, a moça de 20 anos e o rapaz de 25 tiveram como último alvo uma confeitaria localizada no bairro Ano Bom. A dupla agia da seguinte forma: efetuava um pedido online na loja e emitia um falso comprovante de transferência, conseguindo assim enganar os funcionários do estabelecimento e receber os produtos solicitados.

Só durante o mês de outubro, foram diversos golpes aplicados na mesma confeitaria pelos criminosos. Segundo a denúncia feita pela proprietária, o crime só foi descoberto após a mesma conferir as notas e verificar que os comprovantes de pagamentos eram falsos. O prejuízo estimado foi de R$ 900.

Ao tentar realizar novo golpe na loja, a empresária acionou a polícia que acompanhou a entrega em um carro disfarçado. O casal, morador do Morro do Cruzeiro, acabou detido pelos agentes. De acordo com a Polícia Civil, os dois já são conhecidos e podem ter aplicados golpes em mais de 18 estabelecimentos da cidade.