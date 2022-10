A CCR RioSP está com vagas abertas para atuar como Agente de Engenharia nas regiões de Angra dos Reis, Paraty e entre Resende e Piraí, no Sul Fluminense. No total, são seis vagas, com salário inicial de R$ 3.568,00, mais pacote de benefícios (planos de saúde e odontológico, vale alimentação ou refeição, e previdência privada, Gympass), além de participação nos lucros, folga no dia do aniversário e programa de qualidade de vida.

As vagas são para início imediato. Candidatos e candidatas interessados podem encaminhar o currículo, até o dia 27/10, acessando o link https://fa-eolm-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/pt-BR/sites/CX_1001/requisitions/preview/9687/?keyword=9687

Atribuições

Mas o que faz um Agente de Engenharia. Vou explicar. Esse colaborador é responsável por acompanhar obras de infraestrutura rodoviária (drenagem, terraplanagem, pavimentação) e obras civis, praticar ensaios de solos, concreto, asfalto, elaboração de relatórios e medições técnicas em campo, conferência de procedimentos e fechamento de pistas, entre outras.

Para participar do processo seletivo, é importante ter habilidades em medições, vivência anterior em obras de infraestrutura rodoviária e civil, disponibilidades de viagens se necessário e para atuar em período noturno eventualmente. Curso técnico em edificações pode ser um diferencial.

“Na CCR RioSP cada pessoa pode construir uma trajetória profissional em um ambiente de trabalho pautado no respeito nas relações. Buscamos pessoas comprometidas com os valores do Grupo CCR e com foco no seu desenvolvimento profissional e pessoal”, explica Rodolfo Borrel, Gerente de Atendimento da Concessionária. Entre os benefícios oferecidos pela Concessionária estão vale refeição/ou alimentação, assistência médica, seguro de vida, participação nos lucros, folga no dia do aniversário, gympass (academia) e programa de qualidade de vida.

Sobre a CCR RioSP: A CCR RioSP é responsável pela administração das Rodovias Presidente Dutra (BR-116) e Rio-Santos (BR-101), num total de 626 km de extensão. A Via Dutra liga as duas regiões metropolitanas mais importantes do país – Rio de Janeiro e São Paulo – que responde por cerca de 50% do PIB brasileiro. Já a BR-101, entre Ubatuba (SP) e o Rio de Janeiro (RJ), passa por uma região litorânea que tem grande fluxo turístico.