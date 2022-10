Após trocar tiros com traficantes do Morro da Carioca, no Centro de Angra dos Reis, policiais militares apreenderam 202 pinos de cocaína, 13 tiras de maconha e um rádio de comunicação nessa quarta-feira (dia 19). Segundo o registro policial, os agentes foram ao local para apurar informações recebidas através do Disque-Denúncia. Ao chegar na comunidade, os PMs, segundo relatos, foram recebidos a tiros e revidaram. Ninguém ficou ferido na ação.

Após cessar o confronto, o material entorpecente foi encontrado, apreendido e apresentado na delegacia da cidade.

Foto: Divulgação PM