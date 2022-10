A Fundação Cultura de Barra Mansa (FCBM), com apoio da Prefeitura realiza neste fim de semana, nos dias 22 e 23, o festival ‘Oktoberfest’. O evento é uma realização da Urbana Comida de Rua e começará à partir das 12h, com apresentação ao vivo, cervejas artesanais, food-trucks e espaço para as crianças, com entrada gratuita para o festival.



Confira a programação:

Dia 22/10 – Sábado

12h – Abertura – DJ Gustavo Peixoto

15h – Chopp na Bota – Competição

18h – Cassius Clay

22h – Rodrigo Gavi

Dia 23/10 – Domingo

12h – Abertura – DJ Gustavo Peixoto

15h – Vitão

19h – Julinho Marassi e Gutemberg