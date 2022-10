O evento “Domingão de Compras”, realizado no domingo (dia 23), no bairro Freitas Soares, em Porto Real, foi um grande sucesso, segundo avaliação Prefeitura Municipal, idealizadora do evento através da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. Segundo a secretária municipal de Trabalho e Renda, Viviane Gonçalves, os objetivos de levar lazer às famílias, com entretenimento para as crianças; integrar e promover a interação entre as comunidades e estimular o comércio local, foram alcançados. “O evento foi idealizado nos moldes da Feira do Empreendedor, que aconteceu no Horto Municipal e novamente foi um grande sucesso com a participação maciça da população”, declarou Viviane, que completou explicando a importância de eventos como o realizado. “É muito importante realizar ações que aproximem comerciantes e clientes, que ofereçam diversão e alegria e promovam o bem-estar social. Durante a Feira aconteceu a vacinação antirrábica com 47 animais sendo vacinados e a Feira de Adoção, quando 9 animais, entre cães e gatos foram adotados. Um resultado considerado positivo pela Coordenação da Vigilância Sanitária do município”.

A criançada pode se divertir com brinquedos infláveis e distribuição de pipoca e algodão-doce, além de uma aula de dança. Houve vacinação antirrábica e doação de animais e o evento também contou com a feira de artesanato. Para fechar, aconteceu o show com Paulo Toró. “No geral, o evento foi brilhante”, concluiu Viviane.

O prefeito Alexandre Serfiotis parabenizou as secretarias envolvidas na realização de mais um evento na cidade, propiciando o desenvolvimento do comércio e a aproximação de comerciantes e clientes. Serfiotis marcou presença e considerou a ação como excelente por promover o comércio e reunir as famílias. “O país começou a retomar o rumo do desenvolvimento e nos aproximamos de um momento de aquecimento do comércio com as festas de fim de ano, assim nossas secretarias estão unidas para promoção de ações que ajudem a expansão do mercado, pois isso se reverte em abertura de mais vagas no mercado de trabalho”, concluiu o prefeito.

Foto: divulgação