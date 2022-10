No último sábado (dia 22) foi realizado em Angra dos Reis (RJ) o II Circuito de Xadrez Rápido da ACEC (Cooperativa Educacional César Almeida) – Etapa Renê Laranjeira. Os irmãos Nascimento, atletas do Clube dos Funcionários, foram campeões invictos do torneio em suas respectivas categorias.

O caçula Luiz Nascimento, com apenas 7 anos, foi campeão no Sub-8 com 5 pontos em 5 possíveis. Kaio Nascimento, de 12 anos, levou a melhor no Sub-15, também com 5 pontos em 5 possíveis. Já o irmão mais velho, Nicolas Nascimento, de 14 anos, jogou na categoria Sub-18 vencendo com 5 pontos em 5 possíveis.

Leandro Nascimento, pai e técnico dos meninos, enfatizou o desempenho dos atletas e o orgulho de representar a família Alvigrená em diversas competições. “O torneio foi muito bem organizado, nossos atletas foram impecáveis e conseguiram mais 3 títulos. Nossa maior alegria é poder corresponder a todo carinho e confiança do Clube dos Funcionários levando o seu nome como uma grande referência no xadrez de base nacional”, afirmou Leandro.

O presidente do Clube dos Funcionários, Gustavo Tramontin, comentou orgulhoso sobre a atuação dos irmãos enxadristas que estão colecionando vitórias. “É gratificante acompanhar o crescimento dos meninos do xadrez que são motivo de orgulho para nós. O Clube dos Funcionários busca oferecer as melhores condições e todo suporte para que os nossos atletas se desenvolvam cada vez mais”, destacou Gustavo.

Foto: Divulgação CFCSN