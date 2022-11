O prefeito Antonio Francisco Neto decretou ponto facultativo na próxima segunda-feira (dia 14), em função do feriado da Proclamação da República (15 de novembro). A medida vale para todas as repartições municipais. Os serviços considerados essenciais, como os realizados pela Defesa Civil, Guarda Municipal, Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) e Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), seguirão em sistema de plantão. Os atendimentos na prefeitura e Subprefeitura do Retiro retornam na quarta-feira, dia 16.

Tarifa Comercial Zero

Ônibus elétricos do Tarifa Comercial Zero circularão normalmente na segunda-feira, dia 14. O serviço não estará disponível no feriado do dia 15

Lazer

O Parque Aquático não funcionará na segunda-feira, já que tradicionalmente é dia de limpeza. Na terça-feira, o local funcionará das 8h às 17h. O Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) ficará aberto na segunda-feira exclusivamente para aposentados participantes do projeto “Pesque e Não Pague”. Na terça-feira, o local funcionará normalmente, das 8h às 16h30. Já os espaços culturais estarão fechados, voltando ao funcionamento normal na quarta-feira.

Saae-VR e coleta de lixo

O Saae vai operar em regime de plantão durante o feriado prolongado. Quem tiver problemas com esgoto ou abastecimento de água pode entrar em contato com a autarquia pelo número 115. A coleta de lixo funcionará normalmente. Já o serviço de coleta seletiva retoma na quarta-feira.

Vacinação e testagem de Covid-19

Quatro unidades de saúde estarão abertas para vacinação e testagem de Covid-19 durante os dias 14 e 15. As UBSFs dos bairros 249, Vila Mury, São Geraldo e Volta Grande vão funcionar das 7h às 19h.

Educação

Não haverá aula na rede municipal de ensino neste período. As atividades retornam ao normal na quarta-feira.