A Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil conquistou, na sexta-feira (dia 11), o 1⁰ lugar na prova de detecção de explosivos durante o 7º Torneio de Cães Farejadores do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O cão Nagant teve seu desempenho reconhecido como o melhor na categoria.

Já o cão Krieguer foi o segundo colocado na competição de detecção de entorpecentes. Os dois animais são jovens irmãos e simbolizam a renovação do canil da Core. Eles nasceram na própria unidade e foram treinados desde os primeiros dias de vida pelos agentes da Seção de Operações com Cães.

A dupla nasceu do cruzamento entre Lord e Adrana, da raça Pastor Belga de Malinois, trazidos para a Core em 2017, quando os profissionais se especializaram na Colômbia. O país é referência em cães de faro para a América Latina.

O torneio ocorreu em comemoração ao dia do cachorreiro, ou seja, aqueles que trabalham, adestram, operam ou cuidam de cachorros. Esta foi a primeira vez que o Brasil sediou a competição, que contou com a participação de diversas instituições e unidades de Segurança Pública.