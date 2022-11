Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) prenderam, nesta sexta-feira (dia 11), um homem pelo crime de homicídio qualificado. Ele foi capturado no Centro do município, após trabalho de monitoramento e inteligência.

De acordo com as investigações, o acusado teria assassinado um desafeto com disparos de arma de fogo no bairro Purys, em outubro de 2016. O crime foi motivado pela disputa dos pontos de vendas de drogas da localidade. Na ocasião, o autor estava acompanhado de um comparsa, com quem fugiu em uma motocicleta.

Durante o inquérito, testemunhas foram ouvidas e materiais inerentes ao crime foram apreendidos pelos agentes. O criminoso, então, foi indiciado, e contra ele pendia um mandado de prisão preventiva.

Após o cumprimento das formalidades de praxe, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.