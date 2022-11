Um dos principais centros comerciais da cidade de Volta Redonda e da região, o Retiro em breve receberá um toque de modernidade e sofisticação. Na quarta-feira (16), será lançado o novo empreendimento do Grupo Aceplan, o Residencial Village Retiro,

Com infraestrutura completa, 15 andares e totalizando 168 unidades, o Residencial Village será construído na Avenida Maranhão. O projeto prevê opções de coberturas duplex no último andar e condomínio composto por três elevadores; duas salas multiuso, com espaço para academia e brinquedoteca; salão de festas; piscinas adulto e infantil; duas churrasqueiras na área de lazer. Detalhe: todos os apartamentos terão suíte e varanda, além de garantirem vaga de garagem.

Em média, o valor do investimento será de R$ 230 mil, com entrada facilitada, podendo utilizar o FGTS. “O Retiro é um bairro novo a ser explorado. A Aceplan chegou para ficar e fazer a diferença. Vamos oferecer o melhor para os moradores dessa região tão amada”, afirma o empresário Mauro Campos, presidente do Grupo.

A localização é um dos atrativos para os investidores, principalmente pela comodidade em ter supermercados, farmácias, creches, escolas e hospitais próximos. Outra facilidade é a mobilidade urbana, pois aquela região oferece grande fluxo de transporte público e acesso a importantes vias, como Beira-Rio e Sávio Gama.

O empreendimento tem selo de qualidade do Grupo Aceplan, que há mais de 36 anos, constrói com responsabilidade, eficiência e a qualidade que a sociedade merece, contribuindo com o desenvolvimento social e econômico da região e, principalmente, proporcionando a realização do sonho da casa própria.

Foto: divulgação