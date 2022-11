A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, no sábado (dia 19), um homem de 35 anos por agredir sua companheira, de 33 anos, dentro de um ônibus que trafegava na Dutra. Os agentes abordaram o veículo no posto de Floriano, em Barra Mansa.

Segundo os agentes, a vítima chorava muito e afirmou que havia sido agredida pelo companheiro, que estava ao seu lado. Ela contou que foi agredida outras vezes e que já havia feito registro na delegacia contra o homem, inclusive, que ele já havia tentado matá-la. A mulher mostrou marcas das agressões sofridas pelo suspeito, como escoriações, inchaços e hematomas nos braços e no rosto.

A mulher apresentou o celular destruído aos policiais e informou que havia atingido o seu rosto com o aparelho. O suspeito, que tem antecedentes criminais, negou que agrediu a mulher, mas confirmou que quebrou o celular dela por ter ficado nervoso com um vídeo que havia visto no aparelho. Ele também disse que é usuário de maconha e que fez uso de álcool e drogas antes de entrar no ônibus.

Em consulta ao sistema, os agentes confirmaram que ele tem antecedentes criminais, como passagens por assalto e tráfico de drogas. Ele foi autuado por lesão corporal e vai responder com base na Lei Maria da Penha. A mulher foi levada para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa e, logo após, para o Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito.

Foto: PRF