Carlos Henrique Castro da Silva Pereira, morador de Angra dos Reis, na Região da Costa Verde, é um dos milhares de cidadãos que utilizam a plataforma Mais Trabalho RJ, da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, como ferramenta de capacitação para disputar uma vaga de emprego. Além dos já encerrados, o Mais Trabalho RJ tem, atualmente, mais de 30 cursos disponíveis, com diferentes cargas horárias e parceiros qualificadores.

“Acreditamos que a melhor política pública voltada para o desenvolvimento social é o emprego. Iniciativas como o Mais Trabalho RJ influenciam diretamente nos bons resultados que temos alcançado em empregabilidade. O Rio de Janeiro tem hoje a menor taxa de desemprego desde o terceiro trimestre de 2016, de acordo com a Pnad, do IBGE, e foi o terceiro estado que mais gerou empregos formais em 2021, segundo o Novo Caged”, destaca o governador Cláudio Castro.

Mais de 1.600 alunos estão realizando um curso de capacitação profissional em alguma das instituições parceiras do Mais Trabalho RJ, como Eduk, Sebrae e Kroton, todas nacionalmente conhecidas e reconhecidas no mercado. Entre as áreas de conhecimento disponíveis, destaques para desenvolvimento pessoal, economia, empreendedorismo, gastronomia, beleza, saúde e bem-estar.



A cada semana, o Mais Trabalho RJ oferece mais cursos, com temas diferentes. Para participar, basta se inscrever na plataforma e escolher o tema desejado. O acesso pode ser feito a partir de qualquer dispositivo com internet, seja em computadores, tablets ou smartphones.

Lançado no final de 2021, o Mais Trabalho RJ visa diminuir a distância entre o empregado e o empregador na busca por oportunidade de trabalho e profissionais capacitados. Além de oferecer espaço para o cadastro do currículo dos interessados em obter oportunidade de emprego, ele agora também disponibiliza dezenas de cursos, de temas variados, para que o candidato possa participar de capacitações on-line, de forma gratuita, em diferentes áreas do conhecimento, em parceria com instituições qualificadoras.



De acordo com a coordenação da plataforma, até o dia 8 de novembro de 2022, foram qualificadas cerca de 300 pessoas em dez cursos já encerrados, em parceria com o Sebrae. Entre os temas, os mais procurados, até o momento, foram da área de empreendedorismo.

‘São rápidos e sem custo’

Em busca desse objetivo, por meio da plataforma, Carlos Henrique Pereira já concluiu três cursos voltados à preparação para entrevistas, racionalização do tempo diário e atendimento ao cliente. Agora, está terminando mais um, focado no empreendedorismo.



“Fiquei muito feliz com a oportunidade de participar desses cursos. Eles realmente me ajudaram muito. São rápidos, sem custo e ensinaram muito bem”, disse o morador de Angra.



Para a dona de casa Jaqueline Heloísa Gonçalves, a plataforma foi de grande importância, tanto na busca por uma oportunidade de trabalho na área de administração, quanto no momento de se capacitar para a disputa por uma vaga:



“Eu indico para todos os meus amigos o Mais Trabalho RJ porque, ao mesmo tempo que você pode colocar o seu currículo e concorrer a uma vaga de trabalho, você também escolhe entre diversos cursos gratuitos. No meu caso, eu fiz o Básico de Excel, que vou usar muito na minha área administrativa”, ressalta Jaqueline.



O Mais Trabalho RJ conta também com um aplicativo que pode ser baixado gratuitamente, nas versões para Android e iOS. A partir daí o aluno pode assistir aos cursos e interagir com a plataforma nos horários disponíveis e de qualquer lugar. É fácil, seguro e garantido. Acesse: https://maistrabalho.rj.gov.br/buscar-cursos.

Foto: divulgação