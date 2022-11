Agentes da 107ª DP (Paraíba do Sul) prenderam em flagrante, na terça-feira (dia 22), um homem acusado de estupro de vulnerável. O autor foi detido no bairro de Bela Vista, no município de Paraíba do Sul.

De acordo com os agentes, o acusado a teria atraído a vítima, de apenas 7 anos, para sua casa, onde o crime ocorreu. No decorrer das investigações, testemunhas foram ouvidas, que confirmaram o relato da criança.