Um telão será montado no Memorial Getúlio Vargas (térreo da Biblioteca Municipal), na Vila Santa Cecília, para que torcedores possam acompanhar os jogos do Brasil na Copa do Mundo. Nesta quinta-feira (dia 24), primeiro jogo do Brasil diante da Sérvia, às 16h (horário de Brasília), o telão será montado a partir do meio-dia.

Além da transmissão, haverá apresentação musical e praça de alimentação com food trucks. A iniciativa é apoiada pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

A Guarda Municipal fará a segurança do local e do entorno. A previsão é que a festa dure até 18h30.

Foto: Cris Oliveira/PMVR