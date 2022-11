A Polícia civil investiga o assassinato de Ivan Santiago, de 55 anos, na madrugada da segunda-feira (dia 28), em Barra Mansa. De acordo com informações já levantadas pela polícia, Ivan teria sido assassinado porque, recentemente, teria se desentendido com um traficante porque criminosos se escondiam no quintal de sua casa sempre que a Polícia Militar realizada ações na Beira-Rio ou na Rua Eduardo Junqueira.

Ele foi morto com vários tiros quando chegava em casa, na Rua Argemiro de Paula Coutinho, a Beira-Rio, no Centro. Ele estava acompanhado da namorada, que contou à polícia que dois homens encapuzados saíram da margem do Rio Paraíba do Sul e fizeram diversos disparos contra Ivan, que morreu no local.

A vítima era muito conhecida em Barra Mansa e Volta Redonda. Caminhoneiro de profissão, ele também atuava como músico. Nas horas vagas, Ivan tocava em grupos musicais em estabelecimentos de Barra Mansa. Em Volta Redonda, ele chegou a ser mestre de bateria do bloco carnavalesco Império de Santa Cruz.