A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, abriu processo seletivo para contratação de estagiários por meio do Programa de Acadêmico Bolsista. São 820 vagas remuneradas para estudantes de nível superior que estejam matriculados e frequentando instituições conveniadas com o municípios.

As oportunidades são para graduandos dos cursos de Administração, Administração Pública, Arquivologia, Biblioteconomia, Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Comunicação Visual, Design Gráfico, Direito, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gestão de Recursos Humanos, História, Jornalismo, Medicina, Medicina Veterinária, Museologia, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Publicidade, Relações Públicas, Saúde Coletiva, Serviço Social e Terapia Ocupacional.

Os estágios terão carga horária semanal de 10 a 30 horas presenciais e valor das bolsas vai de R$ 282,63 a R$ 665,01, além de auxílio transporte.

As inscrições podem ser feitas de forma online a partir do dia 9 até o dia 19 de dezembro. A prova de seleção será no dia 15 de janeiro de 2023. Mais informações podem ser verificadas no edital publicado em 1° de dezembro de 2022 no Diário Oficial do Município.

