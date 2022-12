A Polícia Rodoviária Federal recuperou, na sexta-feira (dia 2), um veículo com apropriação indébita, na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. O fato ocorreu por volta das 22h40, no posto PRF de Caiçara, durante fiscalização de combate ao crime. Na ocasião, os agentes abordaram um veículo Toyota Cross, com placas de Belo Horizonte/MG, de propriedade de uma empresa locadora de veículos, com dois homens como ocupantes.

Durante consulta aos sistemas foi verificado haver um registro de apropriação indébita para o veículo. Segundo os policiais, questionado, o condutor alegou q trabalha para uma empresa de construção, sendo a empresa em que trabalha responsável pela locação do veículo, não tendo ciência sobre o referido registro.

Devido aos fatos, os indivíduos com o veículo foram encaminhados para a 94ª DP (Piraí) para registro da recuperação do veículo e os devidos procedimentos legais cabíveis.

Foto: Divulgação PRF