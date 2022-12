Em um trabalho integrado, agentes da 89ª DP (Resende) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam em flagrante, neste domingo (dia 4), dois integrantes de uma associação criminosa especializada em furtos de lotéricas.

Os policiais receberam a informação de um furto em uma lotérica de Resende, no Sul Fluminense. Segundo as investigações, os autores entraram no estabelecimento pelo teto, desmontando parte de um forro metálico e tiveram acesso aos cofres. Os bandidos levaram cerca de R$ 10 mil.

Durante diligências, a 89ª DP descobriu que a Polícia Civil de Goiás já investigava o grupo e que o mesmo atuava desde 2015, cometendo crimes em diversos estados, como Maranhão, Ceará, Bahia, Goiás, Rio de Janeiro e no Distrito Federal.

Os policiais identificaram dois criminosos, além do veículo utilizado por eles. Com base nessas informações, a 89ª DP entrou em contato com a PRF, que abordou os bandidos na Rodovia Presidente Dutra, altura da Pavuna, na Zona Norte da capital do Rio.

Eles foram levados para a delegacia e presos em flagrante pelos crimes de associação criminosa e furto qualificado. O equipamento utilizado para cometer os furtos foi apreendido.