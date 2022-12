Um adolescente, de 13 anos, esfaqueou e matou outro menor, de mesma idade, na noite dessa quarta-feira (dia 7), em Barra Mansa. O fato aconteceu em um abrigo municipal, que funciona no bairro Jardim Boa Vista.

Segundo a Polícia Militar, a vítima – que foi atingida por um golpe de faca no pescoço – tinha transtornos psiquiátricos e estaria ameaçado outros internos do espaço. O menino chegou a ser socorrido e levado para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. Já o colega, autor do crime, acabou fugindo, abandonando a faca no local.

A Polícia Civil investiga o caso.