A Polícia procura pelo homem que pulou no Rio Paraíba do Sul, na manhã desta quinta-feira (dia 8), após trocar tiros com PMs, em Barra Mansa. O fato ocorreu no bairro Vila Coringa, no momento em que os agentes tentaram abordá-lo.

De acordo com populares, o homem teria sido ferido e, por isso, as autoridades estão atentas para o caso de algum suspeito dar entrada em uma unidade de saúde com ferimentos por disparo de arma de fogo. Segundo a Polícia Militar, a guarnição efetuou 26 disparos, sendo seis de fuzil e 20 de pistola calibre 40.