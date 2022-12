Termina nesta quinta-feira (dia 15) o prazo para a solicitação do saque extraordinário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) no valor de até R$ 1 mil. Segundo a Caixa Econômica Federal, quem não teve o valor creditado ou quem teve e não sacou o dinheiro nos primeiros 90 dias, precisa acessar o aplicativo do FGTS e indicar que deseja sacar o dinheiro. Após ter feito isso, em até cinco dias úteis, o valor será transferido para a conta do trabalhador.

O dinheiro fica disponível na poupança digital pelo aplicativo Caixa Tem ou nas contas bancárias previamente cadastradas pelo trabalhador para receber os valores do Fundo de Garantia.

Ainda de acordo com a Caixa, cerca de 12 milhões de brasileiros ainda não sacaram aproximadamente R$ 8 bilhões, disponibilizados desde 20 de abril. Quem não solicitar o dinheiro terá esse recurso devolvido em definitivo para o Fundo, com a devida correção monetária.

Foto: Agência Brasil