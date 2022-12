Os idosos de Pinheiral em situação de vulnerabilidade terão em breve um local para passar o dia recebendo cuidados especiais – o Centro Dia para idosos (CDI) – um projeto da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) com a aprovação do Conselho do Idoso. O anúncio foi feito pelo prefeito Ednardo Barbosa.

“A licitação já foi concluída e a empresa será contratada para darmos início à construção da unidade no Beco São Geraldo da Rua Bulhões de Carvalho, Rolamão, um investimento de R$ 703.397,61 soma de doação da MRS Logística, Fundo do Conselho do Idoso e contrapartida da prefeitura. Vamos entregar um importante espaço à nossa população, de resgate da cidadania, dignidade e garantia de direitos da pessoa idosa”, adiantou o prefeito.

O público-alvo são pessoas acima dos 60 anos. Inicialmente o local terá capacidade para atender a 30 idosos que receberão refeições – café, almoço e lanche – além de diversas atividades de segunda a sexta-feira pelo período das 8 às 17 horas enquanto os familiares estão trabalhando ou estudando e não podem oferecer o que necessitam.

Entre as atividades serão oferecidas, ginástica, recreação, jogos adaptados, jogos de mesa, caminhada orientada, oficinas culturais, assembleias, grupo de convivência, expressão corporal, coral, artes plásticas, além de outras que serão organizadas num quadro de rotina.

As ações do Centro Dia serão articuladas e integradas aos demais programas existentes na cidade: CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e a rede socioassistencial, promovendo a inserção social do idoso e possibilitando o convívio entre gerações. As famílias e/ou cuidadores serão incentivadas a participar do processo de atendimento, acompanhando o desenvolvimento do trabalho, a fim de fortalecer vínculos familiares e resgatar o papel social do idoso.

O espaço físico contará com banheiros adaptados, área de descanso e sala de convivência. Para o acolhimento adequado, a unidade contará com a atuação de uma equipe multidisciplinar formada por Coordenação Técnica, Assistente Social, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional e Cuidadores de Idosos.

As equipes do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e do Serviço de Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) ficarão responsáveis pelo encaminhamento do idoso para o Centro Dia, após avaliação criteriosa e identificação da situação de vulnerabilidade.

“É uma conquista muito importante para o nosso município já que é uma necessidade da população e o conselho do idoso tem pontuado isso, pois temos famílias em situação de vulnerabilidade que não têm condições de cuidar dos seus idosos. O espaço será um local para passar o dia e, com o auxílio de profissionais capacitados, vai oferecer qualidade de vida através de atividades variadas para estimulá-los no que for necessário”, disse Patrícia Rivello, secretária de Assistência Social e Direitos Humanos.