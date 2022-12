Policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí) e militares realizaram, na quarta-feira (dia 14), a “Operação Noite Feliz” para reprimir o tráfico de drogas e prender criminosos no distrito turístico de Ipiabas, em Barra do Piraí.

As equipes cumpriram mandados de busca e apreensão e aprenderam uma pistola, cocaína, uma balança de precisão e material para preparo na venda de drogas. Na ação, um casal foi preso em flagrante. Segundo as investigações, a dupla estava aterrorizando os moradores da região.

O casal vai responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

Foto: Divulgação PCERJ