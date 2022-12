A Polícia Militar prendeu, na manhã desta sexta-feira (dia 16), em Três Rios, um homem suspeito de participação no assassinato de uma idosa, no bairro Cantagalo. O crime ocorreu no dia 20 de janeiro deste ano e, desde então, o homem vinha sendo procurado.

Segundo as investigações, o preso junto com um comparsa cometeram um assalto na casa da vítima, de 61 anos. A idosa foi encontrada morta, amordaçada, amarrada em uma cadeira de rodas e com diversas marcas de violência.

O homem preso nesta sexta-feira é o segundo suspeito de envolvimento no caso e, de acordo com a Polícia Civil, teria confessado participação no assassinato. Em outubro, o suposto comparsa dele foi detido no bairro Vila Isabel.

A dupla deve responder por latrocínio (roubo seguido de morte).