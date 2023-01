Um idoso, de 65 anos, foi vítima de um homicídio ocorrido na noite de sexta-feira (dia 20), em Paulo de Frontin. O crime aconteceu na Rua H, no bairro Graminha, onde ele foi morto a tiros.

À polícia, o irmão da vítima informou que o crime teria sido cometido em razão de uma batida de carro envolvendo o sobrinho dele, filho do idoso. Quatro pessoas em um carro foram ao endereço para mostrar o dano causado no veículo. Ao confirmar ser o pai do rapaz envolvido na colisão, o idoso foi baleado com quatro disparos. O autor do crime fugiu.

O irmão da vítima acionou o Samu, mas o idoso não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal e o caso foi registrado na delegacia de Paulo de Frontin, onde será investigado.