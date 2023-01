Mais de 400 cirurgias de catarata foram realizadas em Vassouras. A ação, dividida em duas etapas, aconteceu na sexta-feira (dia 27) e neste sábado (dia 28), onde aproximadamente 200 pacientes farão o procedimento, das 6 às 16h, na Clínica da Família, no Centro.

A meta da Secretaria Municipal de Saúde é zerar a fila de espera por esse procedimento. A cirurgia acontece para pacientes agendados, que já realizaram o procedimento em um dos olhos, ou que estão na fila de espera pelo procedimento.

As cirurgias mobilizam uma equipe de profissionais de ponta: um médico oftalmologista, um anestesista, um técnico de enfermagem, mais um técnico de exames, além do suporte dos profissionais da Secretaria de Saúde.

A vice-prefeita Rosi Silva, acompanhou os atendimentos e falou sobre a importância do acolhimento em saúde.

“Nosso governo é comprometido em oferecer o melhor serviço para a população, e com a saúde não seria diferente. O projeto Saúde em Dia é a prova disso e tem feito história no município”, comentou a vice-prefeita de Vassouras, Rosi Silva.

A primeira etapa do Mutirão de Cirurgia de Catarata foi em janeiro, quando 150 pacientes foram atendidos. As cirurgias de catarata fazem parte do Projeto Saúde em Dia, com diversas ações realizadas pela SMS, levando os serviços em saúde à população.

Essa ação no município visa prioritariamente a qualidade de vida do paciente que precisa fazer a cirurgia de catarata e também a diminuição da fila de espera, que por conta da suspensão das eletivas durante a pandemia aumentou em nosso município e em todo país.

A secretária de Saúde, Larissa Vieira, reforçou que a meta do município é garantir os atendimentos em saúde mais perto da população. “Estamos levando a esses pacientes o atendimento mais próximo de suas casas, muitos possuem dificuldades de locomoção, o que dificultaria a ida a outros municípios. Estamos humanizando o atendimento e levando a saúde mais próxima das pessoas, qualificando a rede local de assistência à saúde no SUS”, concluiu.

Foto: divulgação