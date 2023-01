A forte chuva que atingiu Barra Mansa, entre a tarde e noite de domingo (dia 29), causou transtornos na cidade. Equipes das Secretarias de Manutenção Urbana (SMMU), Assistência Social e Direitos Humanos (SMOP), e Ordem Pública – através da Coordenadoria de Defesa Civil, atuaram prontamente para reparar os danos causados. As ocorrências de maior proporção foram no bairro Siderlândia, onde o muro de uma casa caiu na Rua Suinã e um muro de contenção cedeu na Rua A. A vice-prefeita Fátima Lima acompanhou os trabalhos no início desta segunda-feira (dia 30).

“Por volta das 3h de hoje, um muro de contenção de sacos de cimento cedeu na Rua A e parte da via desabou. Com a queda e deslizamento, uma casa localizada abaixo do nível da via foi afetada. Nos cômodos atingidos estavam quatro crianças e um casal dormindo. Duas ficaram soterradas – um menino de 8 anos e um bebê de 1 ano. As seis vítimas foram socorridas pelos Bombeiros com escoriações leves e encaminhados para a Santa Casa”, explicou o coordenador da Defesa Civil, João Vitor da Silva Ramos.

Ele acrescentou que logo após, os militares acionaram a Defesa Civil, que se deslocaram para o local.

“Ao todo, cinco residências foram interditadas ao longo da Rua A e a via pública isolada. Os carros dos moradores foram retirados e apenas o tráfego de ambulâncias está permitido”, concluiu.

Equipes da SMMU estão no local impermeabilizando o solo, pois há previsão de chuvas fortes para Barra Mansa, entre 30 e 40 mm, até a quinta-feira (2 de fevereiro). Os profissionais também atuaram na Rua Suinã, onde a queda do muro de uma residência também provocou danos em dois postes. A Light, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica, foi acionada para restabelecer as estruturas. A passagem já foi desobstruída pela prefeitura.

Os moradores das casas interditadas no bairro foram cadastrados por membros da Secretaria de Assistência Social para ter acesso ao Aluguel Social. A família desabrigada está na casa de amigos e a SMASDH também disponibilizou cesta básica para auxiliar as vítimas e estuda um ponto de apoio, se necessário, até a liberação do subsídio.



Estrada de Rialto



Em Rialto, a chuva causou queda de barreiras ao longo da via de acesso ao distrito. Equipes da SMMU e do Saae-BM trabalham na limpeza do local. Já foram retirados bambuzais, árvores e terra da Estrada Governador Chagas Freitas.



Alerta



A Defesa Civil monitora áreas de risco da cidade e possui sirenes de alertas de emergência, mas alerta aos moradores residentes próximo a encostas que se abriguem em locais seguros ao observar sinais de água escoando pelos morros ou rachaduras. O órgão pode ser acionado através do telefone 199 ou (24) 3028-9370. Os Bombeiros atendem pelo número 193.

Foto: Paulo Dimas