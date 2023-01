A Prefeitura de Pinheiral iniciou as obras de um pacote de investimentos na infraestrutura da cidade que serão realizadas ao longo deste ano. Os recursos que serão aplicados ultrapassam o valor de R$ 13 milhões com recursos do próprio município, além de outras que serão realizadas com recursos do governo do estado e emendas parlamentares. Serão obras de drenagem, recapeamento e pavimentação asfáltica, construção de encostas, reformas e construção de espaços e prédios públicos.

A primeira fase das obras iniciou com a pavimentação e o recapeamento asfáltico de diversas ruas do bairro Palmeiras, que somam mais de R$ 5 milhões. As obras contemplam as Ruas João Ezequiel Generoso, Maria Laura Reis, Salgado Filho, Travessa Castelo Branco, Rua das Palmeiras, Maria Estetolina, Paulino de Souza, Mário Corrêa e Mário Vieira.

“Já estamos trabalhando no recapeamento asfáltico de algumas ruas do bairro Palmeiras como havia anunciado. Começamos pela Rua João Ezequiel Generoso e parte da Maria Laura Reis. Em breve outras vias começam a receber o investimento. Vale lembrar que outros bairros também serão contemplados com as melhorias na infraestrutura, inclusive com a construção de contenção de encostas em áreas de risco já identificadas pela Defesa Civil. Seguimos trabalhando para oferecer as melhores condições de circulação e segurança às famílias pinheiralenses”, destacou o prefeito.

Entre os investimentos estão a reforma da Praça Dep. Alcides Rodrigues Sabença, iniciada nesta segunda-feira, 30, a reforma de pelo menos 18 escadões, do prédio onde funciona a Junta Militar e a subprefeitura do município, construção de contenção de encostas em áreas de risco identificadas pela Defesa Civil, pavimentação e recapeamento de diversas ruas, reformas do Pronto Socorro e Hospital Municipal Aurelino Gonçalves Barbosa, construção de área de lazer e unidade de saúde no bairro Jardim Real, pavimentação do bairro Varjão e a retomada da construção da creche do bairro Cruzeiro.