O Resende foi derrotado por 5 a 0 pelo Vasco da Gama na noite desta quinta-feira (dia 2), em São Januário, pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Pedro Raul, duas vezes, Lucas Piton, Gabriel Pec e Léo Pelé marcaram os gols da partida.

O Gigante do Vale só volta a campo no dia 11 de fevereiro, às 15h30, para enfrentar o Madureira, em Conselheiro Galvão, pela oitava rodada.

O confronto diante do Flamengo, válido pela sétima rodada, foi adiado para o dia 18 de fevereiro, ainda sem local definido.

O jogo

Jogando em casa, o Vasco iniciou pressionando e acertou a trave de Jefferson Luis aos 14 minutos, em chute de Lucas Piton. Os donos da casa conseguiram abrir o placar aos 20 minutos, com Pedro Raul.

Aos 33 e 34 minutos, o goleiro Jefferson Luis fez duas grandes defesas, evitando o segundo gol adversário. Porém, aos 39, o Vasco ampliou o marcador com Lucas Piton.

O primeiro gol do Resende quase saiu aos 44 minutos. Após cobrança de escanteio pela esquerda, Dener desviou na primeira trave e quase marcou, mas Ivan fez grande defesa, evitando o gol alvinegro.

Na volta do intervalo, o Vasco marcou o terceiro com Gabriel Pec, aos 8 minutos. O Resende ficou com um jogador a menos aos 14 minutos, porque o goleiro Jefferson Luis foi expulso após a bola bater no seu braço fora da área.

O primeiro gol do Gigante do Vale quase saiu aos 34 minutos com Rayne, porém, a arbitragem anulou, marcando impedimento do zagueiro em um lance muito duvidoso.

Aos 37 minutos, o Vasco chegou ao quarto, novamente com Pedro Raul. Nos acréscimos, aos 48 minutos, os donos da casa chegaram ao quinto, com Léo Pelé, dando números finais ao confronto.

Campeonato Carioca 2023 – 6° rodada

Vasco 5×0 Resende

(02/02/2023 – estádio de São Januário – 19h)

Resende: Jefferson Luis; Medina (Bartell), Rayne, Joanderson e Caxambu; Dener, Paulo Victor (Léo Pedro) e Igor Bolt (Kaique); Stefano, Léo Itaperuna (Victor Brasil) e Vinicius Balloteli (Bismarck). Técnico: Sandro Sargentim.

Gols: Pedro Raul (2), Lucas Piton, Gabriel Pec e Léo Pelé

Cartão amarelo: Paulo Victor e Bismarck (RES); Zé Victor (VAS)

Cartão vermelho: Jefferson Luis

Foto: André Moreira/Resende