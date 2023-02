Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam, na noite de quinta-feira (dia 2), grande quantidade de drogas na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. Dois indivíduos, um de 27 anos e outro de 25, foram detidos. A apreensão ocorreu por volta das 20h10, na altura do KM 234 da BR-116, durante as fiscalizações da Operação Rota das Armas.

Na ocasião, as equipes do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT), equipe Charlie e o Grupo de Operação com Cães (GOC ) da PRF tiveram suas atenções voltadas para um veículo Toyota Etios branco, que estava parado no acostamento com o capô levantado aparentando pane mecânica. O carro tinha os dois indivíduos como ocupantes e alegaram que o carro estava com problemas, mas que já haviam ligado para a CCR (concessionária da rodovia) para guinchar o veículo.

A equipe da PRF pediu para que conduzissem o automóvel de forma lenta e que iria escoltá-lo até a Unidade Operacional da PRF situada cerca de 500 metros à frente. Os rapazes demonstraram nervosismo e bastante insegurança, o que provocou uma busca minuciosa no veículo.

Foram encontrados, 40 tabletes de maconha em alguns pontos, como porta-malas, quatro portas e atrás do banco traseiro, com peso total de 39.017kg.

Sendo assim, foi dada voz de prisão aos indivíduos pelo crime capitulado no Artigo 33 da lei 11.343/06 (Lei de Drogas) e a droga apreendida. A dupla e o material foram apresentados na 94° DP (Piraí) para a adoção das medidas cabíveis.

Foto: Divulgação PRF