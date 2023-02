Policiais civis da 96ª DP (Miguel Pereira) e militares prenderam em flagrante, na sexta -feira (dia 17), um homem acusado de tráfico de drogas. Ele foi detido no bairro Poaia, no município de Paty do Alferes, Região Centro-Sul do estado.

De acordo com os agentes, a prisão ocorreu após diligências para verificar uma denúncia de que traficantes estariam comercializando drogas naquela localidade. As equipes foram ao local e prenderam o traficante.

Foto: Divulgação