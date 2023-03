O Volta Redonda segue firme na briga pela classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. A vitória sobre o Bangu por 4 a 0, no último domingo (dia 26), colocou o Voltaço na quarta colocação com 16 pontos. Faltando duas rodadas, o Esquadrão de Aço depende apenas de si para garantir uma vaga na fase final.

Destaque na goleada em Moça Bonita, com diversas defesas no jogo, o goleiro Vinicius Dias falou sobre a importância do resultado: ”A vitória contra o Bangu foi muito importante, porque nos colocou de volta ao G4. Agora vamos para mais uma “final” fora de casa, contra o Madureira, e será um jogo muito difícil. Mas estamos trabalhando forte para sair de lá com os três pontos”.

Vinicius Dias assumiu a titularidade na partida contra o Flamengo. Na ocasião , o goleiro defendeu um pênalti de Gabriel Barbosa. Ao que tudo indica, Vinicius deve permanecer na meta do Voltaço nas últimas rodada do Campeonato Carioca.

”Feliz pela oportunidade, por ter conseguido ajudar meus companheiros. Sempre trabalhei muito forte esperando a oportunidade e sabia que quando ela chegasse estaria preparado para ajudar o clube a conquistar seus objetivos “.

O Volta Redonda volta a campo no próximo sábado (dia 04), contra o Madureira, às 15h30, no estádio Conselheiro Galvão, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca.

Copa do Brasil

O Atlético-GO será o adversário do Voltaço na segunda fase da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (dia 1º), a equipe goiana empatou em 0 a 0 com o Atlético-BA.

Na semana passada, o Tricolor de Aço eliminou o Falcon, de Sergipe, com vitória por 3 a 1. A data e horário do jogo ainda serão confirmados pela CBF.

Foto: Divulgação