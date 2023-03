A Polícia Federal prendeu, na quinta (dia 2), um homem condenado por estupro, que estava foragido desde dezembro de 2021, na cidade de Volta Redonda.

O mandado de prisão em aberto, julgado em Florianópolis, foi cumprido pelos policiais federais do Núcleo de Capturas da Polícia Federal em Volta Redonda, no bairro de Vila Mury. A pena a cumprir do condenado é de oito anos e oito meses em regime fechado.

Já no final da tarde, a PF realizou uma ação conjunta com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), na qual repassou informações de inteligência para que os policiais militares prendessem um segundo homem, no município de Santa Rita de Jacutinga/MG. Ele também foi condenado por estupro, em caso julgado pela Vara de Volta Redonda/RJ, e estava foragido desde outubro de 2019.

Após as formalidades decorrentes da prisão, ambos os presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da justiça para cumprimento de suas respectivas penas.