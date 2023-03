Policiais militares do 10º BPM (Barra do Pirai), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), prenderam, na tarde de terça-feira (dia 7), em Valença, dois suspeitos, de 25 e 18 anos, pelo crime de tráfico de entorpecentes. A ação aconteceu após informações repassadas pelo Disque Denúncia.

Após receberem a informação de tráfico de drogas na localidade, os agentes tiveram atenção voltada para o veículo da marca Celta. Ao se aproximar, os agentes viram os dois suspeitos, já conhecidos da guarnição por envolvimento com o tráfico de drogas do bairro São Francisco, sendo ligados a facção Terceiro Comando Puro (TCP).

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, porém, após revista minuciosa no interior do veículo foi localizado, na parte do forro do teto, um sacolé de cocaína. Na parte do câmbio, no acabamento plástico, foi encontrado uma bola plástica e no seu interior foram encontrados 30 sacolés de cocaína com a identificação “TCP MULHER DO BRABO R$20,00”.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos suspeitos. Foi solicitado auxílio para condução dos envolvidos à 91 DP (Valença), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. Os suspeitos foram autuados pelo crime de Tráfico de Entorpecentes.

Foto: divulgação PM