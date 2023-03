O governador Cláudio Castro anunciou a autorização para ampliação do número de convocados para o 2º Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso da Polícia Civil. Serão mais 66 candidatos para o cargo de inspetor. Com isso, todos os 1.089 aprovados participarão desta etapa. O TAF será realizado entre os dias 18 de março e 7 de abril.

A 2ª convocação para o TAF foi anunciada pelo governador em fevereiro, após estudo técnico e parecer favorável do jurídico da Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e do Gabinete de Recuperação Fiscal. Naquela ocasião, foram chamados mais de 2.600 candidatos: 50 candidatos para o cargo de auxiliar de necropsia, 50 para técnico de necropsia, 1.500 para investigador, 1.000 para inspetor, além de empatados na última colocação.

Na 1ª convocação do TAF para todos os cargos, incluindo peritos criminais e legistas, cerca de 5 mil candidatos realizaram a etapa.

No início deste ano, o governador já havia anunciado o aumento de vagas para convocação imediata, totalizando 561 aprovados nos concursos para os cargos de delegado, perito legista, perito criminal, inspetor, investigador, técnico de necropsia e auxiliar de necropsia. Os editais previam 400 vagas iniciais para reforçar o efetivo da Sepol. Os cursos de formação profissional começam neste semestre na Acadepol. A previsão é que os novos policiais estejam lotados nas unidades da instituição ainda em 2023.

Cronograma do TAF – 2ª convocação

Auxiliar de Necropsia: 18/03

Técnico de Necropsia: 18/03

Inspetor: 19/03 a 25/03

Investigador: 25/03 a 06/04

Nova chamada inspetor (66 novos convocados): 07/04